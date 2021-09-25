Распущена группа учёных, изучавшая происхождение коронавируса

Решение принял председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. Он был обеспокоен связями учёных из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. Журналисты выяснили, что эта организация ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань. Причём делала это на американские средства.

Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.

Сакс заявил, что исследователи продолжат изучать происхождение коронавируса и подготовят доклад к 2022 году.