Рассчитайте, сколько углерода выбрасывается в воздух из-за ваших «посиделок» в соцсетях

В экологии есть понятие углеродного следа — совокупности всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. В данном случае калькулятор рассчитывает углеродный след от использования соцсетей.

Чтобы рассчитать свой след, нужно перейти на этот сайт и ввести количество минут, которое вы тратите ежедневно на каждую социальную сеть. Когда вы нажмёте кнопку «Calculate», вам покажут ваш ежедневный и годовой объём выбросов CO₂. Единицы измерения тут gCO₂Eq — это грамм эквивалента диоксида углерода.

Отмечается, что TikTok вошёл в тройку «социальных сетей с наибольшим углеродным следом».