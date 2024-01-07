Рассчитана скорость утопания всего Восточного побережья США

До 74 000 квадратных километров Атлантического побережья оседают на 2 мм в год, что затрагивает 14 миллионов человек и 6 миллионов объектов недвижимости. Более 3 700 квадратных километров опускаются более чем на 5 мм в год, опережая даже повышение уровня моря. Оседание приводит к ослаблению дамб, дорог и аэропортов, делая их уязвимыми для штормовых нагонов и наводнений. Дифференциальное оседание, когда разные районы опускаются с разной скоростью, еще больше усугубляет проблему, потенциально разрушая здания и нарушая инфраструктуру.

В исследовании подчеркивается необходимость немедленных действий. Раннее вмешательство, например, регулирование добычи грунтовых вод, может значительно уменьшить проседание грунта и сэкономить миллиарды на дорогостоящем ремонте и реконструкции инфраструктуры.