Рассекречен электрический «Хаммер»

Электромобиль Hummer EV будет выпускаться под маркой GMC. Сообщается, что производить его будут на специальном заводе компании в Детройте. Для того, чтобы превратить предприятие в фабрику для создания электрокаров, General Motors потратит более двух миллиардов долларов.

В тизерном ролике сказано, что мощность электрического «Хаммера» составит 1000 лошадиных сил. При этом машина будет бесшумной. От нуля до 100 км/ч она сможет разгоняться за три секунды.

Официальная презентация GMC Hummer EV должен состояться 20 мая. Начало производства запланировано на конец 2021 года.