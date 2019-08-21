Рассекречен незаконный доход российских хакеров за три года

Хакеры Silence атаковали объекты в более чем 30 странах Европы, Азии и СНГ. А предотвращать их «нападения» становится всё сложнее, из-за модификации инструментов злоумышленников.

В основном Silence действует по такой схеме: хакеры рассылают по базе адресов письма-пустышки без вредоносных программ. Собрав таким образом всю необходимую информацию, они создают «боевую» базу адресов, и уже по ней рассылают вредоносные файлы.

Сообщается, что именно в 2019 году Silence стали атаковать всё больше стран. В июне они провели серию «нападений» на российские банки.