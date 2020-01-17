Рассекречен новый электромобиль компании Илона Маска

Судя по эскизам, Tesla готовит компактный электрический хетчбэк. У него будут короткий передний и задний свесы, узкие фары, широкие колёсные арки и большие колёсные диски с низкопрофильными шинами.

Вероятно, электромобиль будет выпускаться только на китайском рынке. Но не исключено, что выйдет и за его пределы. Когда появится серийная версия новинки, пока неизвестно.

Напомним, самым нашумевшим электрокаром прошлого года стал пикап Cybertruck Tesla. Он имеет футуристичный дизайн и, по заверениям компании, защищённый кузов. Производство Cybertruck должно начаться уже в 2021 году, однако на дорогах электропикап уже встречали — с Илоном Маском за рулём.