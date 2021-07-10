Наука и технологии
Сегодня в 18:06
Рассекречен первый штатный носитель российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»На нём пока ракету не испытывали
СМИ узнали, какой корабль станет первым штатным носителем новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Скоро её должны принять на вооружение.
Как пишет Naked Science, «Циркон» будет нести фрегат «Адмирал Головко». Но не только надводные корабли смогут выполнять эту функцию. Носителями оружия также будут и подлодки.
Стоит отметить, что «Адмирал Головко» будет третьим по счёту и вторым в серии фрегатом проекта 22350. Его ходовые испытания должны начаться весной 2022 года.
Напомним, до сих пор «Циркон» испытывали на фрегате «Адмирал Горшков». Сегодня стало известно, что уже в июле состоятся новые испытания ракеты в такой комбинации.
Ранее Путин говорил, что «Циркон» способен развивать скорость около 9 числе Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров.