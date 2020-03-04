Наука и технологии
Сегодня 16:18
Рассекречен процессор осенних флагманских смартфонов Huawei
Серии Mate 40
СМИ рассекретили процессор осенних флагманских смартфонов Huawei серии Mate 40. Это будет преемник Kirin 990 — Kirin 1020. Ожидать выхода аппаратов с ним стоит в октябре.
Источники пишут, что тайваньская TSMC будет единственным предприятием, которое запустит массовое производство 5-нм чипов в 2020 году. Клиентами данной компании являются Huawei и Apple.
5-нм процессоры для них начнут массово изготавливать уже в первой половине текущего года, а поставлять — в третьем квартале. Всё потому, что в сентябре выйдут iPhone с Apple A14, а в октябре — Huawei Mate 40 с Kirin 1020.
Сообщается, что по сравнению с Kirin 990 производительность нового чипа может быть улучшена на 50%.
Источники также упоминают, что помимо Kirin 1020 завод TSMC выпустит по заказу Huawei ещё один 5-нм процессор.