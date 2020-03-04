Рассекречен процессор осенних флагманских смартфонов Huawei

Источники пишут, что тайваньская TSMC будет единственным предприятием, которое запустит массовое производство 5-нм чипов в 2020 году. Клиентами данной компании являются Huawei и Apple.

5-нм процессоры для них начнут массово изготавливать уже в первой половине текущего года, а поставлять — в третьем квартале. Всё потому, что в сентябре выйдут iPhone с Apple A14, а в октябре — Huawei Mate 40 с Kirin 1020.

Сообщается, что по сравнению с Kirin 990 производительность нового чипа может быть улучшена на 50%.

Источники также упоминают, что помимо Kirin 1020 завод TSMC выпустит по заказу Huawei ещё один 5-нм процессор.