Рассекречен проект Apple по запуску спутников для обмена данными с iPhone

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Сообщается, что Apple уже набрала команду инженеров для разработки антенн и аппаратов. Хотя журналисты полагают, что речь может идти и не о создании собственных спутников, а просто о разработке передатчиков или наземного оборудования. Помимо всего прочего технология должна будет улучшить точность геолокации для карт.

Журналисты также отмечают, что, как правило, спутники не взаимодействуют с пользовательскими устройствами напрямую. Они обмениваются данными с наземными станциями, которые ретранслируют сигнал.

Пока про проект Apple известно немного, но есть информация о том, что команду компании возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google.