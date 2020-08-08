Рассекречен проект США по созданию дронов-птиц для шпионажа в СССР

Проект назывался Aquiline. Дроны, похожие на птицы, должны были совершать долгие полёты над территорией стран, поэтому их хотели оснастить ядерным источником энергии.

Беспилотники должны были нести камеры и радиоаппаратуру. Военные задумывали сделать их похожими внешне на стервятников. Якобы так дроны не должны были привлечь к себе внимание и смогли бы изучать стратегические объекты. Предполагалось, что операторы будут вести аппараты вдоль дорог и телеграфных линий.

Всего было построено пять прототипов беспилотников без ядерной установки. Однако стоимость проекта оказалась слишком высокой. Кроме того, использование таких дронов сопровождалось бы большим риском: если бы на территории СССР или Китая нашли радиоактивные обломки от дрона, случился бы скандал.