Рассекречен внешний вид салона воздушного такси от Airbus

Фотографии были сделаны в первом демонстрационном прототипе Alpha Two с законченным интерьером. Можно увидеть, каким в воздушном такси будет посадочное место для пассажира. Напротив пассажира в салоне такси будет расположен экран для отображения информации о полёте.
Также фотографии показывают, как выглядит Alpha Two с открытым люком. Так пассажир остаётся почти незащищённым, и, скорее всего, открывать люк будут только для попадания человека внутрь кабины. Кроме того, Airbus планирует оснастить беспилотник выдвижными ступеньками.
Engadget
Сообщается, что аппарат уже успешно прошёл первые лётные испытания. Однако, когда будет совершён его коммерческий запуск, пока неизвестно.