Рассекречен внешний вид салона воздушного такси от Airbus

Фотографии были сделаны в первом демонстрационном прототипе Alpha Two с законченным интерьером. Можно увидеть, каким в воздушном такси будет посадочное место для пассажира. Напротив пассажира в салоне такси будет расположен экран для отображения информации о полёте.

Также фотографии показывают, как выглядит Alpha Two с открытым люком. Так пассажир остаётся почти незащищённым, и, скорее всего, открывать люк будут только для попадания человека внутрь кабины. Кроме того, Airbus планирует оснастить беспилотник выдвижными ступеньками.