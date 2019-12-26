Рассекречена дата анонса новых Samsung Galaxy S11

Мероприятие должно состояться в Сан-Франциско, там же в прошлом году представили Galaxy S10. Ранний анонс новинки, как предполагают журналисты, позволит Samsung привлечь внимание к ней прежде, чем начнётся крупная выставка MWC 2020. Также стоит понимать, что при таком раскладе продажи серии Galaxy S11 тоже начнутся раньше.

Отмечается, что на грядущем мероприятии компания покажет не только указанные флагманские смартфоны, но и новый Galaxy Fold 2. Впрочем о его продажах прогнозы делать пока не стоит. Вдруг повторится история с Galaxy Fold?