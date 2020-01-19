Рассекречена форма бойцов космических войск США
Фотографию разместил официальный аккаунт Космических сил США (United States Space Force). На форме видно нашивку с соответствующей надписью. У пользователей сети недоумение вызывал цвет униформы. Дело в том, что она окрашена в хаки и подходит скорее для леса.
The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force (@SpaceForceDoD) 18 января 2020 г.
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7
Пользователи задались вопросом, зачем вообще нужен камуфляж вне Земли. Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Как заявили представители Космических сил США, за основу новой формы была выбрана уже существующая, та, которую носят военные воздушных сил.