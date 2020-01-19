Рассекречена форма бойцов космических войск США

Пользователи задались вопросом, зачем вообще нужен камуфляж вне Земли. Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».

Как заявили представители Космических сил США, за основу новой формы была выбрана уже существующая, та, которую носят военные воздушных сил.