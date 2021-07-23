Рассекречена кабина новейшего российского истребителя

Отмечается, что в Checkmate стоит самое продвинутое катапультное кресло — К-36Д5 с двухрежимным подогревом и регулировкой наклона спинки. Есть и пульт управления дозаправкой. На ручке управления самолётом можно заметить кнопку «Маневр» для включения управляемого вектора тяги двигателя.

На крыле есть знаки «Излучение», которые могут говорить о том, что в нём скрываются системы радиоэлектронного подавления или антенны радара.