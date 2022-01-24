Рассекречена новая российская противокорабельная ракета

Об этом сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. По его словам, новая высокоскоростная противокорабельная ракета получит увеличенные дальность и скорость полёта. Помимо этого, она будет лучше защищена от помех. Также Обносов отметил, что проводится модернизация уникального противоторпедного/противолодочного комплекса «Пакет-НК-Э». Его могут начать устанавливать на корабли малого водоизмещения.

Помимо этого, разрабатываются новые противолодочные ракеты. В частности, новейший образец АПР-3МЭ уже находится на стадии серийного производства. А в перспективе её заменят малогабаритной противолодочной торпедой авиационного базирования с повышенной дальностью хода.