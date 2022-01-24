Рассекречена новая российская противокорабельная ракета

Наука и технологии
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Рассекречена новая российская противокорабельная ракетаЕё создают в КТРВ
Стало известно, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает новое морское оружие, в том числе высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью.
Об этом сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. По его словам, новая высокоскоростная противокорабельная ракета получит увеличенные дальность и скорость полёта. Помимо этого, она будет лучше защищена от помех. Также Обносов отметил, что проводится модернизация уникального противоторпедного/противолодочного комплекса «Пакет-НК-Э». Его могут начать устанавливать на корабли малого водоизмещения.
Помимо этого, разрабатываются новые противолодочные ракеты. В частности, новейший образец АПР-3МЭ уже находится на стадии серийного производства. А в перспективе её заменят малогабаритной противолодочной торпедой авиационного базирования с повышенной дальностью хода.
Источник: ТАСС