Рассекречена работа Apple над нашумевшим ковриком для зарядки

Первые утечки о том, что Apple секретно разрабатывает Airpower, появились ещё в марте. На днях известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) объявил, что последний прототип коврика уже может успешно заряжать часы Apple Watch.

В апреле этот же инсайдер рассказывал, что Apple сможет динамически управлять нагревом Airpower с помощью чипсета А11, на котором также работают iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.