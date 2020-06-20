Наука и технологии
Сегодня 16:30
Рассекречена работа Apple над нашумевшим ковриком для зарядки
Компания официально отменила его в 2019 году
В 2017 году был анонсирован коврик для беспроводной зарядки Apple Airpower. В 2019 Apple заявила, что закрывает проект, так как столкнулась с техническими сложностями: устройство перегревалось во время работы. Теперь же в сети рассекретили информацию о том, что компания всё-таки продолжает работу над нашумевшим ковриком для зарядки.
Первые утечки о том, что Apple секретно разрабатывает Airpower, появились ещё в марте. На днях известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) объявил, что последний прототип коврика уже может успешно заряжать часы Apple Watch.
В апреле этот же инсайдер рассказывал, что Apple сможет динамически управлять нагревом Airpower с помощью чипсета А11, на котором также работают iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.