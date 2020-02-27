Рассекречена разработка компанией Facebook телефона только для правшей

В книге на 527 страниц описана история компании за первые 16 лет её существования. Издание The Verge поговорило с автором «Facebook: история изнутри» и узнало ответы на некоторые любопытные вопросы.

В частности, журналист спросил, что Стивен может рассказать о прототипе одного необычного телефона от Facebook. Леви разъяснил, что кодовое название устройства звучало как GFK (в честь американского рэпера Гостфейс Килла). Телефон имел необычную выемку на поверхности, к которой можно было прикладывать большой палец. Аппарат был оснащён процессором от Intel, который поддерживал «инновационный сенсор, способный разблокировать телефон и использоваться для прокрутки». Проблема в том, что данным сенсором могли пользоваться только правши.

Тем не менее, в Facebook решили всё равно продолжать работу над аппаратом. «Мы решили, что нам плевать на левшей», — пояснил сотрудник компании Стивену.