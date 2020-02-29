Рассекречена замена поиска Google для смартфонов от Huawei

Напомним, Huawei не имеет права использовать сервисы Google из-за санкций со стороны США. В мае прошлого года министерство торговли страны внесло китайскую компанию в «чёрный список» из соображений безопасности.

Сейчас Huawei активно продвигает собственные Huawei Mobile Services (HMS). У компании есть и магазин приложений AppGallery, который должен стать альтернативной Google Play Market. Huawei надеется, что HMS станет глобальной экосистемой.