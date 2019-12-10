Рассекречены американские ракеты для точечного уничтожения бойцов противника

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание The Drive. Журналисты узнали, что последний случай применения ракет состоялся совсем недавно в Сирии. Точечное оружие позволило нанести по цели удары, которые не навредили окружающим, то есть мирным людям.

Сообщается, что существует несколько разновидностей «Адского огня». Одна из них, скорее всего, вообще не имеет взрывающихся компонентов в боеголовке. Цель поражается лезвиями, которые раскрываются при подлёте к ней.

В сети также появились фотографии последствий атаки AGM-114R9X. Она была совершена на автомобиль боевиков. Никто из пассажиров машины не выжил. По фотографиям видно, что удар был совершён сверху. Вероятнее всего, ракета была запущена с беспилотника.