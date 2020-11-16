Рассекречены американские танки будущего

Центр наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинге поделился изображениями опционально экипажных танков (Optionally Manned Tank).

Согласно концепту, первая машина будет весить 54 тонны и получит в качестве вооружения 120-мм пушку, пулемёты калибра 7,62 и 12,7 мм. Башня у этого варианта похожа на башню израильского танка «Меркава».

Вторая машина будет крупнее — 59 тонн весом. Танк может получить новое орудие большего калибра и большую длинную башню.

Третья машина Optionally Manned Tank будет ещё крупнее — 64 тонны. Тут башня формой похожа на башню французского Leclerc.