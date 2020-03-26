Рассекречены американские вертолёты будущего

Сообщается, что предпочтение отдали Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider-X. Они продолжат борьбу и дальше. В будущем один из этих вертолётов примут на вооружение.

Стоит напомнить, что цель конкурса FARA — создание вертолёта, который заменит военным США OH-58 Kiowa, который уже вывели из эксплуатации, а также часть ударных AH-64 Apache.

Итак Sikorsky Raider-X является преемником Sikorsky S-97 Raider, который впервые поднялся в небо в 2015 году. Новый вертолёт больше предшественника почти на 30%. У него есть один соосный несущий винт и один толкающий винт в хвостовой части. Благодаря этому машина сможет развивать скорость более 380 километров в час. Вооружением для него станут пушка в носовой части и управляемые ракеты.

Bell 360 Invictus же построен по классической схеме и напоминает обликом RAH-66 Comanche. Его крейсерская скорость составит примерно 330 километров в час. Вертолёт могут оснастить встроенной пушкой калибра 20 миллиметров, а также управляемыми ракетами, бомбами и контейнерами разного назначения.