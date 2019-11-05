Рассекречены данные о динамике перехода со смартфонов Samsung на Huawei

Данными поделились представители польского приложения Yanosik. По их информации, 26% пользователей в итоге сменили свои устройства Samsung на девайсы Huawei. За какой конкретно период были собраны данные, разработчики Yanosik не указали.

Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов Huawei в прошлом году впервые стала лидером, обогнав Samsung. Доля китайской компании тогда выросла до 28,3% в штучном выражении. В то время как южнокорейский производитель остался с 24,8-процентной долей.

В сентябре текущего года первое и второе места на российском рынке также занимали Huawei/Honor и Samsung.