Наука и технологии
Вчера 18:51
Рассекречены данные о динамике перехода со смартфонов Samsung на Huawei
По крайней мере в Польше
Сегодня на Huawei Developer Day стало известно, сколько людей перешли с устройств Samsung на аппараты китайского производителя. Правда, статистику привели неполную.
Данными поделились представители польского приложения Yanosik. По их информации, 26% пользователей в итоге сменили свои устройства Samsung на девайсы Huawei. За какой конкретно период были собраны данные, разработчики Yanosik не указали.
Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов Huawei в прошлом году впервые стала лидером, обогнав Samsung. Доля китайской компании тогда выросла до 28,3% в штучном выражении. В то время как южнокорейский производитель остался с 24,8-процентной долей.
В сентябре текущего года первое и второе места на российском рынке также занимали Huawei/Honor и Samsung.