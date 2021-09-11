Рассекречены документы о танковом сражении на Курской дуге

Почитать всё можно в мультимедийном разделе «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». Там можно увидеть приказ Иосифа Сталина № 325 от 16 октября 1942 года, в котором описаны причины неудачного применения танков Красной армией в начале войны. В этом же документе даются указания, как изменить тактику действий.

Отмечается, что танки должны действовать совместно с пехотой, не отрываясь от неё более чем на 200-400 метров. Задача боевых машин — уничтожение пехоты противника. Военные должны были использовать манёвренные и скоростные возможности советских танков. Уничтожать танки противников должна была артиллерия.

Данную тактику успешно применили в сражении под Курском с 5 июля по 23 августа 1943 года.