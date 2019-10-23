Наука и технологии
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Рассекречены группы хакеров, угрожающие российским банкам
Среди них есть и русскоязычные
Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB назвали главные хакерские группы, угрожающие российским банкам. Оказалось, что три из них состоят из русскоязычных специалистов.
Эксперты перечислили пять групп — Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards. Эти хакеры способны взламывать банки, добираться до изолированных финансовых систем и выводить деньги.
Cobalt, Silence и MoneyTaker состоят из русскоговорящих профессионалов. И за последний год первые две группировки сосредоточились на банках за пределами России. Эксперты Group-IB обнаружили атаки Silence более чем в 30 странах за текущий год.
По словам аналитиков, наиболее опасны проправительственные хакеры развитых стран. В последнее время выросло число атак с применением кибероружия, способного останавливать производственные процессы и выводить из строя сети объектов критической инфраструктуры и крупных коммерческих предприятий.
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