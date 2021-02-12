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Наука и технологии
Сегодня в 18:28

Рассекречены новинки Huawei в 2021 году

Будет как минимум 15 устройств
Источник рассекретил новинки Huawei в 2021 году. Среди них будут обновлённые смартфоны, «умные» часы и планшеты. Ожидается даже фирменная игровая консоль.

В частности источник говорит о часах нового поколения Watch GT 3 и Watch 3. Они будут поставляться с операционной системой LiteOS на базе HarmonyOS 2.0 и будут поддерживать приложения из AppGallery.

По информации инсайдера @RODENT950, Huawei планирует выпустить следующие устройства:

  • Mate X2
  • P50
  • P50 Pro
  • P50 Pro+
  • Watch 3
  • Watch GT 3
  • MatePad Pro 2
  • MatePad 2
  • Mate 50
  • Mate 50 Pro
  • Mate 50 Pro+
  • Mate 50 RS
  • Freebuds Pro 2
  • Freebuds 4
  • Freebuds 4i

Источник также утверждает, что Huawei выпустит серию смартфонов Mate 50 в ограниченном количестве. Её анонс может состояться во второй половине 2021 года.