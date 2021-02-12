Рассекречены новинки Huawei в 2021 году

В частности источник говорит о часах нового поколения Watch GT 3 и Watch 3. Они будут поставляться с операционной системой LiteOS на базе HarmonyOS 2.0 и будут поддерживать приложения из AppGallery.

По информации инсайдера @RODENT950, Huawei планирует выпустить следующие устройства:

Mate X2

P50

P50 Pro

P50 Pro+

Watch 3

Watch GT 3

MatePad Pro 2

MatePad 2

Mate 50

Mate 50 Pro

Mate 50 Pro+

Mate 50 RS

Freebuds Pro 2

Freebuds 4

Freebuds 4i

Источник также утверждает, что Huawei выпустит серию смартфонов Mate 50 в ограниченном количестве. Её анонс может состояться во второй половине 2021 года.