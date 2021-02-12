Наука и технологии
Сегодня в 18:28
Рассекречены новинки Huawei в 2021 году
Будет как минимум 15 устройств
Источник рассекретил новинки Huawei в 2021 году. Среди них будут обновлённые смартфоны, «умные» часы и планшеты. Ожидается даже фирменная игровая консоль.
В частности источник говорит о часах нового поколения Watch GT 3 и Watch 3. Они будут поставляться с операционной системой LiteOS на базе HarmonyOS 2.0 и будут поддерживать приложения из AppGallery.
По информации инсайдера @RODENT950, Huawei планирует выпустить следующие устройства:
- Mate X2
- P50
- P50 Pro
- P50 Pro+
- Watch 3
- Watch GT 3
- MatePad Pro 2
- MatePad 2
- Mate 50
- Mate 50 Pro
- Mate 50 Pro+
- Mate 50 RS
- Freebuds Pro 2
- Freebuds 4
- Freebuds 4i
Источник также утверждает, что Huawei выпустит серию смартфонов Mate 50 в ограниченном количестве. Её анонс может состояться во второй половине 2021 года.