Рассекречены первые подробности о российском авианосце будущего

Проект разработало Невское проектно-конструкторское бюро. Водоизмещение «Варана» составит 45 тысяч тонн, длина 250 метров, а ширина — 65 метров. Корабль сможет развивать скорость до 26 узлов. Отмечается, что водоизмещение будущего авианосца меньше, чем у американских аналогов типа Nimitz.

Помимо «Варана» Невское проектно-конструкторское бюро также представило проект универсального десантного корабля водоизмещением 30 тысяч тонн, длиной 220 метров и шириной 42 метра. Предполагается, что этот корабль может вместить семь вертолётов.

Ранее Невское проектно-конструкторское бюро показывало авианосец проекта 11430Э «Ламантин» с атомной энергетической установкой.