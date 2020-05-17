Рассекречены устройства, которые Xiaomi выпустит в ближайшее время

Презентация новых продуктов компании состоится в Китае. Среди них есть довольно интересные предложения. Например, первый OLED-телевизор от бренда, 32-дюймовый профессиональный смарт-ТВ, саундбар Redmi, новый ноутбук RedmiBook и др.

Сообщается, что в скором времени также состоится выпуск смартфона Redmi K30i, который будет переделанной версией модели K30. Этот аппарат получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, основную камеру на 48 Мп, процессор MediaTek Dimensity 800, поддержку 5G. Стоимость смартфона, как ожидается, составит 1799 юаней (около 19 тысяч рублей по текущему курсу).

Что касается первого Mi TV с OLED-панелью, то его диагональ будет равна 65 дюймам. Новый ноутбук же будет работать на процессорах Ryzen 5 и Ryzen 7, получит 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Кроме того, ожидается презентация «умной» колонки Mi XiaoAI Speaker Art с голосовым помощником XiaoAI.