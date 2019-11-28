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Рассекречены военные испытания спутников Илона Маска для всемирного интернета
Речь снова о проекте Starlink
В мае 2019 года компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск (Elon Musk) запустила на орбиту Земли первую группу из 60 спутников проекта Starlink. Космические аппараты, общее количество которых должно достичь как минимум 40 тысяч штук, должны будут обеспечить интернетом всё население планеты. Теперь стало известно, что американские военные проводили в 2018 году эксперименты со спутниками Starlink.
То, что SpaceX сотрудничает с военными США, известно уже давно. Издание Breaking Defense просто опубликовало подробности данного сотрудничества. По информации журналистов, Пентагон провёл эксперименты со спутниками Starlink в декабре 2018 года. Это происходило в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet.
С ноября по декабрь текущего года также будут проходить военные испытания аппаратов. Специалисты проверят совместимость Starlink с летающей батареей поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 Spectre. Весной 2020 года должны состояться подобные эксперименты с военно-транспортным самолётом-заправщиком KC-135 Stratotanker.