Рассекречены военные испытания спутников Илона Маска для всемирного интернета

То, что SpaceX сотрудничает с военными США, известно уже давно. Издание Breaking Defense просто опубликовало подробности данного сотрудничества. По информации журналистов, Пентагон провёл эксперименты со спутниками Starlink в декабре 2018 года. Это происходило в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet.

С ноября по декабрь текущего года также будут проходить военные испытания аппаратов. Специалисты проверят совместимость Starlink с летающей батареей поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 Spectre. Весной 2020 года должны состояться подобные эксперименты с военно-транспортным самолётом-заправщиком KC-135 Stratotanker.