Рассказано о случае вероятного избавления от ВИЧ без лечения

Почти все ВИЧ-инфицированные люди вынуждены принимать противовирусные препараты. Однако некоторые могут обходиться без таблеток: организм сам справляется с болезнью, хоть и не избавляется от вируса до конца. Пока учёные не до конца понимают, как именно иммунная система не даёт ВИЧ размножаться.

Исследователи решили сравнить геном таких людей и геном обычных ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих антиретровирусную терапию. Учёные увидели, что у первых людей, вирус встроен в неактивные части генома. Скорее всего, это результат работы иммунной системы, которая уничтожила все остальные заражённые вирусом клетки.

В некоторых случаях работа иммунной системы приводит к тому, что ВИЧ практически исчезает из организма. У одной женщины учёные вообще обнаружили лишь 19 дефектных, не способных к размножению, провирусов, хотя пациентка прожила с инфекцией более 25 лет. Исследователям нужно лучше изучить её случай, чтобы можно было заявить: она первый человек, кто справился с ВИЧ без таблеток.