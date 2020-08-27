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Рассказано о случае вероятного избавления от ВИЧ без лечения

Иммунная система женщины не оставила шансов вирусу
Учёные предположили, что одна из исследованных ими пациенток смогла избавиться от ВИЧ без лечения, то есть её организм справился естественным путём.

Почти все ВИЧ-инфицированные люди вынуждены принимать противовирусные препараты. Однако некоторые могут обходиться без таблеток: организм сам справляется с болезнью, хоть и не избавляется от вируса до конца. Пока учёные не до конца понимают, как именно иммунная система не даёт ВИЧ размножаться.

Исследователи решили сравнить геном таких людей и геном обычных ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих антиретровирусную терапию. Учёные увидели, что у первых людей, вирус встроен в неактивные части генома. Скорее всего, это результат работы иммунной системы, которая уничтожила все остальные заражённые вирусом клетки.

В некоторых случаях работа иммунной системы приводит к тому, что ВИЧ практически исчезает из организма. У одной женщины учёные вообще обнаружили лишь 19 дефектных, не способных к размножению, провирусов, хотя пациентка прожила с инфекцией более 25 лет. Исследователям нужно лучше изучить её случай, чтобы можно было заявить: она первый человек, кто справился с ВИЧ без таблеток.