Расстрел французского танка советским боеприпасом попал на видео

В ролике показано, как боеприпасом стреляют, как он летит, вращаясь в воздухе, и как попадает в танк. К сожалению, нет информации о том, где и когда было снято видео. «Военное обозрение» предполагает, что кадры могли быть сделаны ещё в 90-е годы прошлого века. Возможно, на них попала демонстрация боеприпаса одной из иностранных делегаций.