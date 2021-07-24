Расстрел французского танка советским боеприпасом попал на видео

Наука и технологии
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Расстрел французского танка советским боеприпасом попал на видеоКогда оно было сделано — загадка
В интернете опубликовали видео, на котором боеприпас 2К25 «Краснополь» советской разработки поражает французский лёгкий танк AMX-13.
В ролике показано, как боеприпасом стреляют, как он летит, вращаясь в воздухе, и как попадает в танк. К сожалению, нет информации о том, где и когда было снято видео. «Военное обозрение» предполагает, что кадры могли быть сделаны ещё в 90-е годы прошлого века. Возможно, на них попала демонстрация боеприпаса одной из иностранных делегаций.
Есть вариант, что «Краснополь» показывали алжирской армии, которая имеет на вооружении французскую технику.
Вообще 2К25 «Краснополь» — это корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 и 155 мм, оснащённый реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.