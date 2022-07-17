Растения оказались способны к «самолечению». Вырабатывают собственный аспирин при стрессе

В новом исследовании учёные подробно рассмотрели этот механизм самозащиты у растений. Отмечается, что у людей салициловая кислота (аспирин — один из её производных) веками использовалась для лечения боли и воспаления, а у растений она играет фундаментальную роль в передаче сигналов, регуляции и защите от патогенов. Производится кислота в хлоропластах и обычно образуется в ответ на стресс.

«Это похоже на то, как растения используют болеутоляющее средство, как и мы», — отметил один из исследователей.

Для растений факторами стресса выступают насекомые, засуха и чрезмерная жара. Изучая это, исследователи использовали кресс-салат в экспериментах. Они сосредоточились на молекуле под названием MEcPP, которая также была обнаружена в бактериях и малярийных паразитах. Похоже, что когда MEcPP накапливается в растении, он запускает реакцию с участием салициловой кислоты. Так и работает этот антистресс-механизм.