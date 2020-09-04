Растения помогут людям искать останки пропавших в лесах

Дело в том, что труп выделяет различные вещества, которые растения могут поглощать. Поэтому учёные решили проверить, как именно изменяется зона вокруг останков человека.

Исследователи считают, что один из наиболее очевидных факторов — это большой выброс азота в почву. Наличие большого количества азота может привести к изменению цвета и отражательной способности листьев растений.

Чтобы не спутать останки человека с трупами других млекопитающих, учёные предлагают обратить внимание на специфичные для людей метаболиты. Люди, например, употребляют лекарства и пищевые консерванты, которые тоже могут повлиять на внешний вид растений рядом с останками. А если будет известна личность пропавшего, то поиск станет ещё легче. Например, химический профиль курильщика будет другим, чем у некурящего.