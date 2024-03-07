Растения-«пришельцы» назвали бомбами замедленного действия

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, проанализировано более 5700 видов инвазивных растений в девяти глобальных регионах. Ведущий автор исследования Мохсен Месгаран подчеркивает опасность этих «инвазивных бомб замедленного действия». По его словам, чем дольше они находятся в спящем состоянии, тем больше вероятность того, что мы их проигнорируем.

Исследование показало, что почти у трети проанализированных растений периоды покоя между интродукцией и быстрым распространением составляли в среднем 40 лет. Самый длительный период покоя был зафиксирован у клёна остролистного в Великобритании и составил 320 лет.

В США в качестве примера можно привести подорожник ланцетолистный (интродуцирован в 1822 году) и бархатцы (интродуцированы для получения волокна, но стали серьезной угрозой для сельского хозяйства). Эти безобидные на первый взгляд растения могут оставаться в спящем состоянии десятилетиями, прежде чем нанести значительный экологический и экономический ущерб.

Месгаран подчеркивает важность учета периодов покоя в моделях оценки риска и стратегиях профилактики.