Растения в стрессе издают звуки на расстояние более метра

Группа исследователей записывала звуки здоровых и подверженных стрессу растений томатов и табака, используя микрофоны в звукоизолированной камере и в шумной обстановке теплицы. Они обнаружили, что растения в состоянии стресса издают больше звуков, чем растения без стресса, а частота звуков различается в зависимости от причины стресса. Звуки можно было уловить на расстоянии больше метра.

Исследователи предполагают, что эти звуки могут быть вызваны образованием и лопанием пузырьков воздуха в сосудистой системе растения. Исследование также показало, что растения, испытывающие “водный” стресс, начинают издавать звуки еще до того, как они заметно обезвоживаются.

Полученные результаты могут иметь значение для сельского хозяйства, поскольку фермеры смогут использовать звук для обнаружения стресса у растений до появления видимых симптомов.