Растения Земли могут спасти нас от климатической гибели: найдена скрытая способность поглощать CO2

Исследование, проведенное под руководством Юргена Кнауэра из Института окружающей среды Хоксбери, подчеркивает важность учета в климатических моделях важнейших физиологических процессов, таких как внутренняя эффективность листьев, температурные поправки и распределение питательных веществ.

Хотя это открытие дает надежду, эксперты предостерегают от самоуспокоенности. Кнауэр подчеркивает, что посадка деревьев не является волшебным решением проблемы, и призывает продолжать усилия по сокращению выбросов углерода.

Исследование позволяет предположить, что природные решения, такие как лесовосстановление, могут оказать более значительное и долговременное влияние на смягчение последствий изменения климата, чем считалось ранее.