Растения Земли могут спасти нас от климатической гибели: найдена скрытая способность поглощать CO2

Растения Земли могут спасти нас от климатической гибели: найдена скрытая способность поглощать CO2Их недооценивали
В растения нашли скрытую способность поглощать CO2. Новое исследование показывает, что растения Земли могут играть более значительную роль в поглощении CO2 из атмосферы, чем считалось ранее. Работа, опубликованная в журнале Science Advances, опровергает прежние прогнозы и показывает, что реалистичное экологическое моделирование указывает на увеличение поглощения углерода растениями.
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Исследование, проведенное под руководством Юргена Кнауэра из Института окружающей среды Хоксбери, подчеркивает важность учета в климатических моделях важнейших физиологических процессов, таких как внутренняя эффективность листьев, температурные поправки и распределение питательных веществ.
Хотя это открытие дает надежду, эксперты предостерегают от самоуспокоенности. Кнауэр подчеркивает, что посадка деревьев не является волшебным решением проблемы, и призывает продолжать усилия по сокращению выбросов углерода.
Исследование позволяет предположить, что природные решения, такие как лесовосстановление, могут оказать более значительное и долговременное влияние на смягчение последствий изменения климата, чем считалось ранее.