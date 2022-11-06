Растительная пища становится менее питательной. И да, опять виноваты люди

Растительная пища становится менее питательной. И да, опять виноваты людиИз-за людей концентрация углекислого газа в воздухе растёт
В течение многих лет учёные рассматривали усиленный фотосинтез как одну из положительных сторон повышения уровня углекислого газа в атмосфере. Предполагалось, что растения будут лучше расти в таких условиях. Однако новое исследование показало, что повышенный уровень дикосида углерода затрудняет получение растениями минералов, что делает их менее питательными.
Фотосинтез не обеспечивает растения ключевыми минералами, необходимыми им для роста. Большинство растений получают эти минералы, такие как азот, фосфор и железо, из почвы через корневую систему. Азот особенно важен, поскольку он является ключевым строительным блоком для аминокислот.
Дефицит азота означает не только то, что растению будет трудно строить свои ткани, но и то, что оно будет давать меньше питательных веществ людям. При этом на состав питательных веществ основных культур, используемых во всём мире, таких как рис и пшеница, повышение уровня углекислого газа влияет негативно.
Учёные считают, что на людях лежит ответственность за повышения содержания дикосида углерода в воздухе.