Растительная пища становится менее питательной. И да, опять виноваты люди

Фотосинтез не обеспечивает растения ключевыми минералами, необходимыми им для роста. Большинство растений получают эти минералы, такие как азот, фосфор и железо, из почвы через корневую систему. Азот особенно важен, поскольку он является ключевым строительным блоком для аминокислот.

Дефицит азота означает не только то, что растению будет трудно строить свои ткани, но и то, что оно будет давать меньше питательных веществ людям. При этом на состав питательных веществ основных культур, используемых во всём мире, таких как рис и пшеница, повышение уровня углекислого газа влияет негативно.

Учёные считают, что на людях лежит ответственность за повышения содержания дикосида углерода в воздухе.