Наука и технологии
19:09, 06 ноября 2022
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Растительная пища становится менее питательной. И да, опять виноваты люди

Из-за людей концентрация углекислого газа в воздухе растёт

В течение многих лет учёные рассматривали усиленный фотосинтез как одну из положительных сторон повышения уровня углекислого газа в атмосфере. Предполагалось, что растения будут лучше расти в таких условиях. Однако новое исследование показало, что повышенный уровень дикосида углерода затрудняет получение растениями минералов, что делает их менее питательными.

Растительная пища становится менее питательной. И да, опять виноваты люди

Фотосинтез не обеспечивает растения ключевыми минералами, необходимыми им для роста. Большинство растений получают эти минералы, такие как азот, фосфор и железо, из почвы через корневую систему. Азот особенно важен, поскольку он является ключевым строительным блоком для аминокислот.

Дефицит азота означает не только то, что растению будет трудно строить свои ткани, но и то, что оно будет давать меньше питательных веществ людям. При этом на состав питательных веществ основных культур, используемых во всём мире, таких как рис и пшеница, повышение уровня углекислого газа влияет негативно.

Учёные считают, что на людях лежит ответственность за повышения содержания дикосида углерода в воздухе.

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