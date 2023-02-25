Растительное мясо не «зашло»: крупнейший производитель отчитался об убытках

Сообщается, что чистая выручка Beyond Meat в четвёртом квартале снизилась на $20,7 млн (20,6%), если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Всего за указанный период было продано примерно на 3,3 тыс. фунтов меньше растительного мяса — на 17%.

Сам основатель компании говорит, что падение спроса связано с «устойчиво высокой инфляцией, замедлением экономики на ключевых рынках и усилением конкурентной активности».

«Кажется логичным, что потребители готовы отказаться от белка, который стоит в два раза дороже его животного эквивалента в периоды сильной инфляции и снижения покупательной способности», — отметил предприниматель.