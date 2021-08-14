Наука и технологии
Сегодня в 13:18

Раствор для «изнасилования на свидании» признали средством лечения нарушений сна

Речь о Xywav
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование препарата Xywav среди взрослых для лечения нарушения сна, называемого идиопатической гиперсомнией. При этом Xywav известен дурной репутацией.
Раствор для «изнасилования на свидании» признали средством лечения нарушений сна

В 60-е годы этот препарат давали женщинам во время родов, чтобы ввести их в полубессознательное состояние. В 90-е незаконную версию препарата журналисты окрестили раствором для «изнасилования на свидании». Это значит, что препарат давали женщинам, чтобы их одурманить и воспользоваться беспомощным состоянием.

Сейчас Xywav стал первым одобренным средством для лечения идиопатической гиперсомнии. Это расстройство характеризуется избыточной дневной сонливостью даже после хорошего ночного сна. Препарат проверили на 154 взрослых пациентах в возрасте от 19 до 75 лет. У Xywav есть побочные эффекты, поэтому его не будет доступен в розничных аптеках.