Раствор для «изнасилования на свидании» признали средством лечения нарушений сна

В 60-е годы этот препарат давали женщинам во время родов, чтобы ввести их в полубессознательное состояние. В 90-е незаконную версию препарата журналисты окрестили раствором для «изнасилования на свидании». Это значит, что препарат давали женщинам, чтобы их одурманить и воспользоваться беспомощным состоянием.

Сейчас Xywav стал первым одобренным средством для лечения идиопатической гиперсомнии. Это расстройство характеризуется избыточной дневной сонливостью даже после хорошего ночного сна. Препарат проверили на 154 взрослых пациентах в возрасте от 19 до 75 лет. У Xywav есть побочные эффекты, поэтому его не будет доступен в розничных аптеках.