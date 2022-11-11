Растворять импланты вместо их удаления: чем полезен жидкий металл

Под руководством Джованни Траверсо и Вивиан Фейг команда Массачусетского технологического института использовала процесс, известный как “охрупчивание жидкого металла”.

При этом явлении твердые металлы, такие как цинк или нержавеющая сталь, разрушаются при контакте с некоторыми видами жидкого металла. Это происходит, когда жидкий металл проникает через границы зерен твердого металла.

Первоначально ученые хотели использовать этот процесс для разрушения устройств, имплантированных в желудочно-кишечный тракт. Они знали, что мягкий металл под названием галлий хорошо действует на твердый алюминий, поэтому они экспериментировали с галлиевым сплавом вместе с частично алюминиевым устройством для доставки лекарств.

Идея заключалась в том, что после введения устройства в желудочно-кишечный тракт пациента оно безвредно закрепится на месте и будет постепенно высвобождать свой лекарственный груз, пока не распадется и не выйдет с калом.

В исследованиях на животных, после того как устройство было помещено в ЖКТ, раствор, содержащий сплав (EGaIn), вводился перорально. Когда жидкость проходила над устройством, она вызывала разрушение алюминиевых коннекторов, что позволяло устройству распадаться и проходить. Исследования на грызунах показали, что EGaIn нетоксичен и биосовместим, хотя необходимо провести дальнейшие исследования его воздействия на человека.