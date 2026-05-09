Rave подала антимонопольный иск против Apple из-за удаления приложения

Опубликовано 09 мая 2026, 07:00
Rave подала антимонопольный иск против Apple из-за удаления приложенияКомпания требует вернуть сервис в App Store
Канадский разработчик Rave подал антимонопольный иск против Apple в федеральный суд США в Нью-Джерси. Компания заявила, что ее приложение для совместного просмотра видео удалили из App Store после запуска функции SharePlay. Rave требует восстановить приложение и выплатить компенсацию в размере сотен миллионов долларов.
Сервис, основанный в 2013 году, работает на iOS, Android, Windows и macOS. Приложение позволяет пользователям вместе смотреть видео и общаться. Сейчас оно остается доступным на Android и Windows.
В Apple сообщили, что удаление произошло из-за нарушений правил платформы. В Rave эти обвинения отвергли и заявили, что причиной стали конкуренция с SharePlay и отсутствие комиссии для Apple от встроенных покупок.
Также Rave сообщила о подаче аналогичных исков в Канаде, России, Нидерландах и Бразилии.