Ray-Ban помогут выпустить новые умные очки

Оригинальные Ray-Ban Stories позволяли пользователям снимать фото и видео, а также оснащались микрофоном и динамиками для записи и воспроизведения звука. Однако, по некоторым данным, они не завоевали значительной популярности: менее 10% покупателей пользуются ими регулярно.

Несмотря на это, компания Meta*, как сообщается, готовит второе поколение очков, которые позволят вести прямую трансляцию в экстремистских Facebook* и Instagram*. Ожидается, что новые умные очки будут отличаться увеличенным временем автономной работы и улучшенными камерами, а дата их выпуска запланирована на осень или весну 2024 года.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена