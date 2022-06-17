Разбавлять минералку уксусом для замены Coca-Cola: новый челлендж в TikTok

Тренд появился после того, как Аманда Джонс впервые поделилась руководством по приготовлению альтернативы кока-коле с низким содержанием сахара в начале июня, используя немного бальзамического уксуса и любой напиток в стакане со льдом. Она сказала, что это ей посоветовал инструктор по пилатесу, и заверила, что напиток на вкус "совсем как кока-кола".

Роу решила повторить увиденный рецепт, однако он ее не очень впечатлил.

“Сказать, что мне потребовались все мои силы, чтобы не выплюнуть это, было бы преуменьшением. Я была благодарна, что сделала напиток в маленьком стаканчике”, – описала свои ощущения девушка. “Сильный кислотно-бальзамический вкус оставался во рту по крайней мере десять минут после этого”.

Роу даже не была уверена, что TikTok-блоггер пил именно этот напиток. Поэтому она никому не советует повторять ее эксперимент.