Разбираться станет проще: Intel проведет ребрендинг процессоров

Разбираться станет проще: Intel проведет ребрендинг процессоровИ уже очень скоро
Утечка материалов подтвердила планы Intel по внедрению новой стратегии брендинга для своих грядущих серий клиентских процессоров. Знаковая буква «i» в брендинге Intel Core будет упразднена.
Процессоры Core следующего поколения будут отличаться новым вариантом сегментной привязки. Процессоры Core 5, Core 7 и Core 9 будут доступны в вариантах Mainstream и Premium, причем линейка Premium получит брендинг «Ultra».
Система нумерации процессоров будет скорректирована соответствующим образом, хотя окончательно она еще не определена. Новый брендинг начнется с выпуска серии «Meteor Lake», а обозначение Ultra начнет появляться во второй половине этого года.
Ранее, во время выступления на отраслевой конференции ITF World 2023 в Бельгии, генеральный директор Intel по развитию технологий Энн Келлехер раскрыла планы компании в отношении будущих транзисторных технологий.