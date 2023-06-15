Разбираться станет проще: Intel проведет ребрендинг процессоров

Система нумерации процессоров будет скорректирована соответствующим образом, хотя окончательно она еще не определена. Новый брендинг начнется с выпуска серии «Meteor Lake», а обозначение Ultra начнет появляться во второй половине этого года.

Ранее, во время выступления на отраслевой конференции ITF World 2023 в Бельгии, генеральный директор Intel по развитию технологий Энн Келлехер раскрыла планы компании в отношении будущих транзисторных технологий.