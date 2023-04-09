"Разбирают, собирают, разбирают...": США не могут разгадать сплав российских двигателей РД-180

"Разбирают, собирают, разбирают...": США не могут разгадать сплав российских двигателей РД-180И продолжают его использовать
Михаил Ковальчук, президент НИЦ “Курчатовский институт” в Москве, заявил во время лекции, что Соединенные Штаты все еще не могут расшифровать рецепт сплава для российских ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Igel B TyMaHe / Википедия
Ковальчук отметил, что американцы покупают эти ракетные двигатели уже много лет: “Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут”.
Сложности с созданием сплавов для производства двигателей, объяснил Ковальчук характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли. Таким образом это ограничивает также количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей.
Двигатели РД-180 все еще используются для питания ракеты Atlas V, которая является основной ракетой-носителем для запуска американских военных спутников. Последний запуск, например, произошел в прошлом октябре.