"Разбирают, собирают, разбирают...": США не могут разгадать сплав российских двигателей РД-180

Ковальчук отметил, что американцы покупают эти ракетные двигатели уже много лет: “Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут”.

Сложности с созданием сплавов для производства двигателей, объяснил Ковальчук характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли. Таким образом это ограничивает также количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей.

Двигатели РД-180 все еще используются для питания ракеты Atlas V, которая является основной ракетой-носителем для запуска американских военных спутников. Последний запуск, например, произошел в прошлом октябре.