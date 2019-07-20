«Разбитое сердце» увеличило шанс умереть от рака

Его ещё называют кардиомиопатией такоцубо. Это синдром, при котором развивается внезапное снижение сократимости сердечной мышцы. Симптомы похожи на признаки сердечного приступа: боль в груди и одышка.

Исследователи под руководством Кристиана Темплина из Университетской клиники Цюриха решили изучить частоту раковых заболеваний среди пациентов с «разбитым сердцем». 87,6% из них были женщинами. Самым частым видом рака у таких пациентов оказался рак молочной железы.

В целом же, каждый шестой человек с синдромом «разбитого сердца» в итоге заболевает раком. А если больной имеет оба этих недуга, то его шансы погибнуть в течение пяти лет после начала синдрома значительно более высокие