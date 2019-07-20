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«Разбитое сердце» увеличило шанс умереть от рака

Но это не совсем то, о чём вы подумали
Учёные выяснили, что пациенты с синдромом «разбитого сердца» имеют большую вероятность умереть от рака. Этот синдром чаще всего вызывают глубокие эмоциональные потрясения, например, смерть любимого человека.

Его ещё называют кардиомиопатией такоцубо. Это синдром, при котором развивается внезапное снижение сократимости сердечной мышцы. Симптомы похожи на признаки сердечного приступа: боль в груди и одышка.

Исследователи под руководством Кристиана Темплина из Университетской клиники Цюриха решили изучить частоту раковых заболеваний среди пациентов с «разбитым сердцем». 87,6% из них были женщинами. Самым частым видом рака у таких пациентов оказался рак молочной железы.

В целом же, каждый шестой человек с синдромом «разбитого сердца» в итоге заболевает раком. А если больной имеет оба этих недуга, то его шансы погибнуть в течение пяти лет после начала синдрома значительно более высокие

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