Разбившийся турецкий беспилотник «Байрактар» показали на видео

Наука и технологии
Сегодня в 18:30
Разбившийся турецкий беспилотник «Байрактар» показали на видеоОн был с бомбами
На севере Ирака разбился турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Его обломки показали на видео.
Дрон лежит где-то в горной местности. Он сильно повредился. На видео видны элементы корпуса беспилотника, детали внутреннего электронного оборудования и двигатель.
«Байрактар» потерпел крушение во время боевого применения. Он должен был нанести удары по курдским формированиям. Поэтому нёс на подвеске корректируемые авиационные бомбы с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C и MAM-L. Они могут поражать цели на расстоянии до 8000 метров.
Сообщается, что дрон упал по техническим причинам. Средства противовоздушной обороны не виноваты.
Стоит отметить, что беспилотники Bayraktar TB2 уже поставлены в Азербайджан, Катар и на Украину.