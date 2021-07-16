Разбившийся турецкий беспилотник «Байрактар» показали на видео

«Байрактар» потерпел крушение во время боевого применения. Он должен был нанести удары по курдским формированиям. Поэтому нёс на подвеске корректируемые авиационные бомбы с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C и MAM-L. Они могут поражать цели на расстоянии до 8000 метров.

Сообщается, что дрон упал по техническим причинам. Средства противовоздушной обороны не виноваты.

Стоит отметить, что беспилотники Bayraktar TB2 уже поставлены в Азербайджан, Катар и на Украину.