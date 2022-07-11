Разбогатевшие на криптовалютах люди перестали покупать дорогие часы, и они подешевели

Дело в том, что в начале 2022 года криптовалютные инвесторы начали массово покупать часы премиум-марок. К февралю-марту стоимость часов Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak на вторичном рынке в несколько раз превышала розничную.

Однако с тех пор главная криптовалюта — биткойн — подешевела на 60%. Спрос на дорогие часы упал. Кроме того, сократилось количество покупателей из России. В результате часы на вторичном рынке стали стоить на 25% меньше, чем на пике спроса.

Эксперты ожидают, что то же самое может произойти с другими люксовыми товарами: ювелирными украшениями, брендовыми кроссовками и сумками.