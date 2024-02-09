​​Разбор Apple Vision Pro: дисплеи отличные, а вот ремонтопригодность средняя

Разбор Apple Vision Pro: дисплеи отличные, а вот ремонтопригодность средняяИ это за $3500
Хотя технически на каждом глазу не 4K, microOLED-дисплеи обладают поразительной плотностью пикселей — примерно 3386 пикселей на дюйм — больше, чем у некоторых 4K-телевизоров. Под капотом находится мощный чип M2, которому помогает сопроцессор R1, беспрепятственно обрабатывающий данные от множества датчиков: камер, TrueDepth, LiDAR, ИК и других.
А вот аккумуляторная батарея хоть и обладает такими впечатляющими характеристиками, как температурные датчики и акселерометры, но извлечь ее без повреждений довольно сложно.
Позитивный шаг — компоненты можно ремонтировать без предупреждений «нераспознанная деталь». Однако хрупкое переднее стекло бросает тень на всю ремонтопригодность. Треснувший дисплей делает всю гарнитуру непригодной для использования, в отличие от более прочных пластиковых корпусов конкурирующих моделей.
Итоговая оценка ремонтопригодности: 4/10