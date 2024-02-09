​​Разбор Apple Vision Pro: дисплеи отличные, а вот ремонтопригодность средняя

А вот аккумуляторная батарея хоть и обладает такими впечатляющими характеристиками, как температурные датчики и акселерометры, но извлечь ее без повреждений довольно сложно.

Позитивный шаг — компоненты можно ремонтировать без предупреждений «нераспознанная деталь». Однако хрупкое переднее стекло бросает тень на всю ремонтопригодность. Треснувший дисплей делает всю гарнитуру непригодной для использования, в отличие от более прочных пластиковых корпусов конкурирующих моделей.

Итоговая оценка ремонтопригодности: 4/10