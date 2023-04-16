Разбор секретных файлов Пентагона продолжается: что удалось узнать о шарах-шпионах из Китая

Шар-шпион, получивший название Killeen-23, нес множество датчиков и антенн, неопознанных даже через неделю после того, как он был сбит правительством США, выяснилось через документы.

Новые документы также свидетельствуют о том, что другой воздушный шар пролетел над ударной группой американского авианосца в незарегистрированном инциденте, а третий разбился в Южно-Китайском море.

Программа китайских воздушных шаров-шпионов, как пишут все в тех же документах, обладает передовыми возможностями: один из шаров, Bulger-21, как сообщается, обогнул земной шар с декабря 2021 года по май 2022 года. При этом шар Accardo-21 также нес сложное оборудование для наблюдения, включая покрытый фольгой карданный датчик.

По оценкам аналитиков разведки, воздушные шары достаточно мощные, чтобы использовать «любые» технологии наблюдения и разведки, включая радар ночного видения, который может видеть сквозь облака и тонкие материалы.