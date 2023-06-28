Раздавливаем ли мы микробы, когда наступаем на них

Никто из профессоров из Университета штата Колорадо - Ашока Прасада и Кеннета Ф. Рирдона - в лаборатории ещё не пытался раздавить микробы. Но всё же они могут примерно сказать, что будет, если это произойдёт.

Сила шага человека зависит от его веса. Также важную роль играет площадь, по которой распределяется сила на стопе, создающей давление. Рассчитать показатели давления можно, если разделить вес объекта на его площадь. Допустим, если ваша стопа представляет собой прямоугольник длиной 18 см и шириной 10 см, то площадь её поверхности составит 180 квадратных см. При весе 50 кг сила, которую вы прилагаете на квадратный сантиметр, будет равняться примерно 0,3 кг на квадратный сантиметр.